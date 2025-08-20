Elazığ’ın köylerinde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi, 2025 yılı yatırım programı kapsamında şehrin dört bir yanında yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez, Maden, Keban ve Baskil ilçelerinde asfalt bakım-onarım çalışmaları devam ederken, Karakoçan ilçesinde de asfalt döküm çalışmaları hız kazandı. Toplam uzunluğu 3 kilometre olan Karakoçan Köyü yolunda, 2. kat asfalt sathi kaplama çalışmaları 3 günde tamamlandı. Çalışmalarda 4 damperli kamyon, 1 yükleyici, 2 distribütör, 1 silindir ve 10 kişilik ekip görev aldı.

Karakoçan’a bağlı Çelebi Köyü ile Keklik, Kocadayı ve Karacan köylerini kapsayan, toplam uzunluğu 18 kilometre olan grup yolunda asfalt kaplama çalışmalarına başlanıldı. Elazığ İl Özel İdaresi, bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır