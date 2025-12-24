Elazığ’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da yer yer sis etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde kendini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır