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Elazığ semalarındaki SOLOTÜRK gösterisine yoğun ilgi

SOLOTÜRK'ün, Fırat Üniversitesi'nin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü kutlamalarında Elazığ semalarındaki özel gösteri uçuşu, ilgiyle izlendi.

Elazığ semalarındaki SOLOTÜRK gösterisine yoğun ilgi

Fırat Üniversitesi’nin 50'nci yıl kutlamaları kapsamında, SOLOTÜRK özel gösterisi yapıldı. Gösteri uçuşunu izlemek isteyenler, Üniversite Evi önünde toplandı. SOLOTÜRK pilotlarının gösterisi, ilgiyle izlendi. Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, 8’inci Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Erhan Aydemir, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen ile Astsubay Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, öğrencilerle sohbet edip milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

GÖSTERİ YAPTIĞI UÇAKTAN CANLI BAĞLANDI

Gökyüzünde Fırat Üniversitesi'ni selamlayan SOLOTÜRK Kol Komutanı Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, gösteri sırasında telsizle yaptığı bağlantıda, "Yiğitliğin, vefanın şehri, mertliğin şehri Elazığ'da olmaktan çok mutluyuz. Gakgoş diyarı, vatan sevgisinin yürekten yaşandığı, benim de memleketim olan Elazığ'da gösteri yapmaktan onur duyuyoruz. Fırat Üniversitesi'nin 50'nci yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Binbaşı Bakıcı'nın uçaktan yaptığı konuşması bol bol alkışlandı. Bazı izleyiciler ise gösteriyi izlerken gözyaşlarını tutamadı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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SoloTürk
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