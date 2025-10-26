HABER

Elazığ’da 16 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor

Elazığ’da dedesinin sabah okula bıraktığı 16 yaşındaki kız çocuğundan 1 gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre, liseyi açıktan okuyan Elif Su Er’i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bıraktı.

Elazığ'da dedesinin sabah okula bıraktığı 16 yaşındaki kız çocuğundan 1 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, liseyi açıktan okuyan Elif Su Er’i dedesi dün sabah ders dolayısıyla Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bıraktı. Elif, dersin ardından eve dönmedi. Bunun üzerine kendisine ulaşamayan aile aramaya çıktı fakat sonuç alamadı. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.
Kızının bulunmasını isteyen anne Nesrin Ercan, "Kızımı sabah dedesi okula bıraktı. Ardından kendisine ulaşamadık. Kendimiz aradık ama bulamadık. Durumu polise bildirdik. Görenlerin polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ
En Çok Aranan Haberler

