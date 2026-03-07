HABER

Merdivenden düşüp öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin bahçesindeki merdivenden düşen Eşref Gürkan Güney (74), hayatını kaybetti.

Olay, dün Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. Eşref Gürkan Güney, kendisine gelen kargoyu teslim almak için bahçe kapısına çıktı. Güney, oturduğu evin bahçesindeki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra eşi, Güney'i merdivenlerde yerde hareketsiz gördü. Güney için ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney, kurtarılamadı. Güney'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA

Muğla
