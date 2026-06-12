HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir evden 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs tarihinde Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerindeki bir ikametten piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olan çok sayıda ziynet eşyası çalındı.

Elazığ’da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir evden 7 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs tarihinde Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerindeki bir ikametten piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Türk lirası olan çok sayıda ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, geniş çaplı saha çalışması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalanan zanlılar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı 1

Elazığ’da 7 milyon liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karasu'da üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşmaKarasu'da üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma
Çöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandıÇöp toplama aracı dereye uçtu: 3 işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.