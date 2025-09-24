HABER

Elazığ’da abarth egzoz kullanan 446 araca 3 buçuk milyon ceza yazıldı

Elazığ’da ilk 9 ayda abarth egzoz kullanan 162 adet motosiklet ve 284 adet otomobil olmak üzere toplamda 446 araca 3 milyon 536 bin 682 lira ceza kesildi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mevzuata uygun olmayan yüksek sesli egzoz, gürültüye ve hava kirliliğine yol açan sürücülere yönelik çalışma yapıldı. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 26 adet motosiklet ve 38 adet otomobil olmak üzere toplam 64 araca Karayolları Trafik Kanununun "Abarth Egzoz-Gürültü çıkaran Araçlar" maddesinden 240 bin 343 lira işlem uygulanarak motosiklet ve araçlar trafikten men edildi.
Öte yandan 01 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde ise, 162 adet motosiklet ve 284 adet otomobil olmak üzere toplam 446 araca Karayolları Trafik Kanununun "Abarth Egzoz-Gürültü Çıkaran Araçlar" maddesinden 3 milyon 536 bin 682 TL, cezai işlem uygulanarak tamamı trafikten men edildi.

