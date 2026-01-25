HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

Olay, Yurtbaşı beldesi sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa büyüdü ve bina dumanlar arasında kaldı. Yangında, 11 kişi dumandan etkilenirken bina sakinleri korku ve panik halinde kendini dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu dumandan etkilenen 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 1

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 2

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 3

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 4

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 5

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 6

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 7

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 8

Elazığ’da apartman dairesinde yangın: 11 kişi dumandan etkilendi 9Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayakta düşerek ayağını kıran genç hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldıKayakta düşerek ayağını kıran genç hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden olduSivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.