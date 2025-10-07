HABER

Elazığ’da aranan 95 şüpheli yakalandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda aranan 95 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 95 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yine son bir ay içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 54 şahsın yakalandığı, 37 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 486 adet fişek, 17 adet tüfek ve 51 adet kartuş olmak üzere toplam 54 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 537 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)

Bingöl
