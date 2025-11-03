HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ’da beton mikseri göle uçtu: 1 yaralı

Elazığ’nın Sivrice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu.

Elazığ’da beton mikseri göle uçtu: 1 yaralı

Elazığ’nın Sivrice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri çıkardı.
Kaza, Sivrice ilçesi Plajköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazar Gölü’ne uçtu.

Elazığ’da beton mikseri göle uçtu: 1 yaralı 1

Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldüYer: Bursa! Rusya uyruklu sevgilisi tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.