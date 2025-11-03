Elazığ’da beton mikseri göle uçtu: 1 yaralı

Elazığ’nın Sivrice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri çıkardı.

Kaza, Sivrice ilçesi Plajköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hazar Gölü’ne uçtu.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

