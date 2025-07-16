Elazığ’da bir kene vakası daha

Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyüne ailesiyle birlikte gezmeye giden müzik öğretmeni Elçin Aykurt’u ayağından kene ısırdı. Soğukkanlılığını koruyarak keneyi çıkarmadan eşi Samet Aykurt ile beraber hastaneye başvuran Aykurt, doktorların müdahalesiyle sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aykurt, "Panik yapmadan hastaneye gittik, doktorlarımız hemen ilgilendi. Lütfen böyle bir ısırma vakası geçirirseniz, panik yapmadan doğruca hastaneye gidip müdahale edilmesini bekleyiniz" şeklinde konuştu.

"DOĞRUCA HASTANEYE GİDİN"

Yaşadıklarını anlatan Aykurt, "Bugün ailemle birlikte Elazığ’da Salkaya köyüne gezmeye gelmiştik. Orada beni kene ısırdı ama paniklemedik. Hemen hastaneye gittik. Orada sağ olsunlar doktorlarımız hemen müdahale ettiler. Lütfen böyle bir ısırma vakası geçirirseniz, panik yapmadan doğruca hastaneye gidip müdahale edilmesini bekleyiniz" diye konuştu.

(İHA)