Elazığ’da dolu yağışı

Meteoroloji'nin uyardığı Elazığ’ın bazı kesimlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise dolu kendini gösterdi. Özellikle, Keban ve Kuzey Çevre yolu beyaza büründü. Dolu yağışından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu; Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu yüksek kesimlerinin ise (1600 metre ve üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Tunceli çevreleri ve Bingöl’ün kuzeyi ile doğusunda beklenen yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

hava durumu Elazığ dolu
