Elazığ’da evin etrafında yiyecek arayan çakal kamerada
Elazığ’da yiyecek arayan çakal güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
12.11.2025 13:14
Elazığ’ın Keban ilçesine aç kalan çakal Gökbelen köyüne indi. Köyde bir süre dolanan çakal ardından Selim Aslan’a ait evin önünde yiyecek aradı. Çakalın yiyecek araması güvenlik kameralarına yakalandı.
Çakal yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
