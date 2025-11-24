HABER

Elazığ'da iş yerine silahlı saldırı

Elazığ’da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı

Elazığ'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerine 4 kurşun isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahalle’si Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı 1

Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir iş yerine 4 defa ateş etti. İş yerinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen işletme sahibi kurşunları görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin tespit ve yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı 2
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
