Elazığ’da karla mücadele ekipleri sahada

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından haftalardır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yürütülen kar küreme çalışmalarının ardından kar temizleme çalışmalarına hız verildi.Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından haftalardır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yürütülen kar küreme çalışmalarının ardından kar temizleme çalışmalarına hız verildi.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Haftalardır şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 7/24 esasıyla karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipler, hafta sonunda sabah saatleri itibariyle başta Gazi Caddesi başta olmak üzere şehrin ana arterlerini geçici olarak trafiğe kapatarak kar temizleme çalışması başlattı. Ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada yoğun mesai harcayan ekipler tarafından, yol ve kaldırımlar titizlikle temizleniyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkili olan yoğun kar yağışına karşın ekiplerimiz tarafından kesintisiz yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası tüm olumsuzlukları bertaraf etmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin ana arterleri başta olmak üzere kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Çalışmalar kapsamında bazı caddeler geçici olarak trafiğe kapatılmaktadır. Ekiplerimiz tarafından tüm mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

