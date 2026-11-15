Elazığ’da kediyle yılanın kavgası

Elazığ’da kedi ile yılanın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, merkeze bağlı Hoş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkan bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Bir süre kavgayı izleyen vatandaş daha sonra o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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