Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Uzun için Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Baklacı Camisi'nde düzenlenen askeri törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin ve Başkan Genç, Uzun'un yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından 94 yaşındaki Uzun'un cenazesi, Çukurçayır Mezarlığı'nda defnedildi.

Başkan Genç, yakın diyalogda olduğu Uzun'u bir süre önce evinde ziyaret ettiğini belirterek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır