Sinop’ta tır hafif ticari araca çarptı: 1 ağır yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkmakta olan H.K.’nin(68) kullandığı hafif ticari araca, Y.T.(31) yönetimindeki tır çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır