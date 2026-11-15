Park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi Uludere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda otomobilde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır