Konya’da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Kayra Ziya Güven (17) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammed Kayra Ziya Güven sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı şekilde kaçarak bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güven burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır