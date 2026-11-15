Konak’ta polisten uyuşturucu ve silah baskını

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir aderse baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 9 parça halinde toplam 12,23 gram kokain, 10 parça halinde toplam 8,95 gram skunk, 1 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2’si şarjöre basılı 9 fişek bulundu. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 Türk Lirası, 40 ABD doları, 45 euro ve 10 Kanada dolarına el konuldu. Gözaltına alınan B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır