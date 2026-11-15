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Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kendisini eve kapatarak zarar veren şahıs, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından evden çıkarıldı.

Kendine eve kapatıp zarar veren şahıs yaklaşık 2 saat sonra evden çıkartıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ö.K. kendisini eve kapatarak bıçakla zarar vermeye başladı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen şahıs, PÖH ekiplerinin desteği ile evden çıkarıldı. Kendine zarar veren Ö.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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