Elazığ’da minik öğrenciler fidanlıkta doğayla buluştu

Elazığ’da düzenlenen programda minik öğrenciler fidanlıkta doğayla buluştu.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında minik öğrencileri Altınova Orman Fidanlık Şefliği’nde ağırladı. Düzenlenen programda öğrencilere ormanın tanımı, Türkiye’nin orman varlığı ve ormanların sağladığı faydalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca ağaç sevgisinin önemi vurgulanarak, erken yaşta doğa bilincinin kazandırılması hedeflendi.
Etkinlik kapsamında fidanlık çalışmaları ve ağaçlandırma faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapılırken, öğrenciler doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.
