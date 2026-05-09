Elazığ’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Elazığ’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün dengesini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır