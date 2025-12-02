Elazığ’da öğretmenlere diyabet eğitimi

Elazığ’da öğretmenlere yönelik diyabet hakkında eğitim düzenlendi.

Okulda Diyabet Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kent genelindeki öğretmenlere yönelik diyabet ve Glukagon uygulaması hakkında eğitim düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Gürbüz’ün sunumu gerçekleştirilen eğitimde; diyabet hastalığının tanısı, tedavisi, beslenme ve hipoglisemi yönetimi gibi konularda öğretmenlere bilgi verildi. Aynı zamanda diyabet eğitim hemşireleri tarafından da Glukagon uygulaması pratiklerle gösterildi. Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim çok sayıda öğretmen katıldı.

