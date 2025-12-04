Elazığ’da pikaba çarpan bisikletli yaralandı

Elazığ’da dengesini kaybedip pikaba çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çarşı Mahallesi Nalbant Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden bisiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen pikaba çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

