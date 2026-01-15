HABER

Elazığ’da pikap takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

