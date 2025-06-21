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Elazığ’da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti

Elazığ’da YKS’nin ilk oturumu olan TYT heyecanı binlerce öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınava geç kalan öğrenciler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekiplerince sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

Elazığ’da sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Binlerce öğrenci sınav heyecanı yaşarken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri sınav günü önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, motorize ekiplerce alınarak sınav merkezlerine ulaştırıldı. Öğrenciler, desteklerinden dolayı polislere teşekkür etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’Dakikalarla yarıştık, gençlerimizi sınava yetiştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz yine görevdeydi. Tam zamanında, tam da yanı başınızda. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar. Ekiplerimize teşekkürler’’ dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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