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Elazığ’da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye ceza

ELAZIĞ (İHA) ??" Elazığ’da hafif ticari aracıyla trafikte tehlikeli şerit değiştiren sürücüye, polis ekipleri tarafından 10 bin lira para cezası yazıldı.Olay, dün merkez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da tehlikeli şerit değiştiren sürücüye ceza

Elazığ’da hafif ticari aracıyla trafikte tehlikeli şerit değiştiren sürücüye, polis ekipleri tarafından 10 bin lira para cezası yazıldı.

Olay, dün merkez Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen hafif ticari araç trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. KGYS kameraları incelemeleri sonucunda trafiği tehlikeye sokarak şerit değiştiren sürücüye 10 bin TL para cezası uyguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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