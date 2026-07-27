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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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