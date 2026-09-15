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Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Baskil ilçesi Bilaluşağı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan pikap ile ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahıslar ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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