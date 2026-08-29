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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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