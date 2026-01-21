Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 4 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. 2 ayrı adrese yapılan operasyonda 29 parça halinde 30 kilo 800 gram eroin, 5 parça halinde toplam 44 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 183 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 euro ve 10 bin TL ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA