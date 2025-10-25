Elazığ’daki zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafif ticari araç ve başka bir otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Nusret B. (57), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

