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Elazığ’ın köy yollarında kaya düşmelerine karşı çalışma başlatıldı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarında kaya düşmesi riski nedeniyle çalışma başlatıldı.Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Topkıran köyü yolunda, ani değişen hava sıcaklıklarının etkisiyle artan kaya düşmesi riski nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Elazığ’ın köy yollarında kaya düşmelerine karşı çalışma başlatıldı
Çiğdem Sevinç

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarında kaya düşmesi riski nedeniyle çalışma başlatıldı.

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Topkıran köyü yolunda, ani değişen hava sıcaklıklarının etkisiyle artan kaya düşmesi riski nedeniyle İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Riskli kayalar kontrollü olarak temizlenirken aynı zamanda yol platformu genişletilerek ulaşım güvenliği artırılıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında, düşme riski taşıyan kayaların kaldırılması, yolun dar kesimlerinde genişletme, düzenleme ve gerekli koruma önlemleri uygulanmaktadır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan bu müdahaleler, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(İHA)

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