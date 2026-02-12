Elbise dolabında özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu serası

Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat 2026 tarihinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde 3 şahsın evlerinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, elbise dolabının içerisine kurulan özel iklimlendirme sistemiyle saksılarda kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 337 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır