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Elden bulaşan ölümcül tehlike: Enfeksiyonlara davetiye çıkartıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.02.2025 13:33
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Sağlık, hayattaki en değerli hazine. Sağlığımızı korumak da elbette ki bizim elimizde. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, kişisel hijyen kurallarına uymayan kişilerin ölümcül enfeksiyonlara maruz kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte elden ele bulaşan o tehlike...

Elden bulaşan ölümcül tehlike: Enfeksiyonlara davetiye çıkartıyor!

El hijyeni mikroplardan uzak durmak için oldukça önemli. Uzmanlar, kişisel temizlik ve bakımın hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapıyor. Temizlik ve hijyen kurallarına uyan bireylerin zararlı mikroorganizmalara uzak bir yaşam süreceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, hijyen kurallarına uymayan kişileri ise ölümcül enfeksiyonlar konusunda uyardı.

"DEZENFEKTAN, ISLAK MENDİL VE KOLONYA, EL YIKAMANIN YERİNİ TUTMAZ"

el yıkama

El hijyeninde en etkin yöntemin bol sabunla yıkamak olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, "Ellerimiz ile her yere dokunuyoruz. Bu nedenle ellerimizi sıklıkla yıkamalıyız. Böylece sağlıklı bir birey olup etrafa mikropları yaymayız. Hijyenle ilgili olarak herkesin en az haftada 1 kez banyo etmesi, tırnaklarını kesmesi, giysilerini kirlenmeden değiştirmesi önemlidir. Tırnakların da belirli periyotlarla kesilmesi gerekiyor. Çünkü insan sağlığı ve mikrop yayılmaması için el hijyeni çok önemli. Uzun tırnakla hayata devam etmek sıkıntılı bir durum.

EL HİJYENİNE DİKKAT

tırnak kesme

Tırnak uzatanlar veya takma tırnak kullananlar bunların temizliğini mutlaka yapmalıdır. Sonuçta bu kişiler el yıkamada bile zorlanacaktır. Özel solüsyonlarla da bu tırnaklar temizlenebilir. El hijyeninde solüsyonlar da yıkamak kadar etkilidir. Kolonya da etkilidir ama bir el yıkamanın yerini tam tutmaz. Islak mendilin faydalı olacağını düşünüyorum ama yıkama kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Elleri yıkamak her zaman için hijyen açısından en öncelikli konudur. Her zaman el yıkamak yerine ıslak mendil kullanmayı alışkanlık yapmamak lazım. El yıkamak, hijyen açısından en faydalı yöntemdir" dedi.

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYON UYARISI

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Hijyen kurallarına uymayan kişilerin ölümcül mikroplara maruz kalabileceğini de hatırlatan Uzm. Dr. Dikmen, "Hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz taktirde birçok sıkıntının önüne geçeriz. İnsanlar hijyenlerine ve bakımlarına dikkat etmediği sürece mikroorganizmalar etrafında olduğu müddetçe o kişinin bağışıklığına sıkını oluşturabilir. Kişisel hijyen kurallarına uymayan kişiler ölümcül enfeksiyonlara maruz kalabilir.

tırnak bakımı

O nedenle el ve diğer hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Tırnak yeme, el yeme gibi durumları genelde psikolojik sıkıntıları olanlarda görüyoruz. Tırnağın içinde mikrop varsa, bunları yemek de bir hastalığa sebep olabilir. Tırnak-el yeme hastalığı her yaşta kişilerde görülebilir. Hijyen tehdidinin yanı sıra kansızlık ve başka bir nedenle de olabilir. Onların da araştırılması gerekiyor" diye konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
tırnak hijyen mikrop
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