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Elektrik akımına kapılan genç 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kütahya'da bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Süleyman Karagil, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Elektrik akımına kapılan genç 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde bir sitenin havuz bakımını yapmak üzere kuyuya inen Karagil, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Karagil bugün memleketi Aslanapa’nın Örenköy köyünde toprağa verilecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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