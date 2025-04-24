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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişlerdi... Anne-kızın cenazesi toprağa verildi

Osmaniye’de sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmişti.

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişlerdi... Anne-kızın cenazesi toprağa verildi
Çiğdem Sevinç

Osmaniye’de sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Toprakkale Devlet Hastanesi morgunda yakınlarına teslim anne kızın cenazeleri, Kışla Mahallesi’ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki Kışla mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına baba Fikri Üstün ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı.

OLAY İLGİLİ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi.

Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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