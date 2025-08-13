HABER

Elektrik akımına kapılıp, direkten düştü

ŞANLIURFA'da tamir için elektrik direğine çıkan Kadir Kayış (41), akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü.

Elektrik akımına kapılıp, direkten düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Topdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı çağırdı. Marketin bulunduğu bölgeye gelen Kayış, direğe tırmandı. Direğin üst kısmına ulaştığında, temas ettiği kablodan akıma kapılan Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayış'ın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

