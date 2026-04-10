Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, Zile-Alaca yolu Karayün Belen mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö. Ö. idaresindeki 66 FK 338 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.

OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI

Hurda yığınına dönen otomobil sürücüsü ve araçta bulunan B. D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

