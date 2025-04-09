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Zam gelip gelmeyeceği merak uyandırıyordu... Bakan Bayraktar açıkladı: "Planımız yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında gelen elektrik zammının ardından yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı hakkında soruları yanıtladı. Bayraktar, devletin elektrik faturalarının yüzde 60'ını karşıladığını ve desteğin devam edeceğini belirtti.

Zam gelip gelmeyeceği merak uyandırıyordu... Bakan Bayraktar açıkladı: "Planımız yok"
Çiğdem Sevinç

Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yeni zam ile ilgili düşüncelerini aktardı.

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Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam gelmişti. Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;

"Elektrikle alakalı devletin desteği uzun zamandır var ve devam ediyoruz. Elektrik faturalarının yüzde 60ını devletimiz karşıladı. Maliyetin çok altında. Yapılan destek miktarında bir düzenleme. Faturaların yüzde 50sini karşılamaya devam ediyoruz. Maliyetleri yansıtmış değiliz devlet desteklerine devam edeceğiz. Desteklerin ihtiyaç sahipleri için de düzenleme yapılmıştı. Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok."

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elektrik enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatura alparslan bayraktar
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