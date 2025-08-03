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Elektrik kabloları odunlukta yangına neden oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde elektrik direğinden kopan kablo, bir odunluğun üzerine düşerek yangına neden oldu.Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.

Elektrik kabloları odunlukta yangına neden oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde elektrik direğinden kopan kablo, bir odunluğun üzerine düşerek yangına neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza Gecebeyi Caddesi üzerinde elektrik direğinden kopan kablo, bölgedeki bir odunluğun üzerine düştü. Bu sırada tutuşan odunlukta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik kabloları odunlukta yangına neden oldu 1

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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