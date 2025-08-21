HABER

Elektrik kablosuna takılan güvercini kamyonetin kasasına çıkarak kurtardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde elektrik kablosundaki asılı bez parçasına takılarak sıkışan güvercin, mermer yüklü kamyonetin üzerine çıkan kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mustafa Fidan

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kablosunda asılı bulunan bez parçasına bir güvercinin ayağı takıldı. Çırpınan güvercini fark eden bir kişi, elindeki ağaç dalıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada cadden geçen mermer yüklü kamyonet elektrik kablolusunun altında durdu.

KAMYONETİN KASASINA ÇIKARAK GÜVERCİNİ KURTARDI

Çevredekilerden biri, önce kamyonetin kasasına ardından mermerlerin üzerine çıkarak güvercini kurtardı. Güvercin ile birlikte kamyonetten inen kişi, bölgede uzaklaştı. O anar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kocaeli güvercin
