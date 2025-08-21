Elektrik kablosuna takılan güvercini kamyonetin kasasına çıkarak kurtardı

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kablosunda asılı bulunan bez parçasına bir güvercinin ayağı takıldı. Çırpınan güvercini fark eden bir kişi, elindeki ağaç dalıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Bu sırada cadden geçen mermer yüklü kamyonet elektrik kablolusunun altında durdu.

KAMYONETİN KASASINA ÇIKARAK GÜVERCİNİ KURTARDI

Çevredekilerden biri, önce kamyonetin kasasına ardından mermerlerin üzerine çıkarak güvercini kurtardı. Güvercin ile birlikte kamyonetten inen kişi, bölgede uzaklaştı. O anar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)