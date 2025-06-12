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Elektrik kontağından yangın çıktı: Dumanlar 1 yaşındaki bebeği öldürdü...

İzmir’in Ödemiş ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen 1 yaşındaki Muhammet Mana, hastanede yaşamını yitirdi. Ailesinin evde olmadığı sırada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından yangın çıktı: Dumanlar 1 yaşındaki bebeği öldürdü...
Çiğdem Sevinç

Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki müstakil evde dün saat 16.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evdeki Suriye uyruklu Muhammet Mana dumandan etkilendi. Muhammet bebek, akrabası Rima Mana tarafından son anda dışarı çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen yangın için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri ile 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken, içeride mahsur kalan kedi de kurtarıldı.

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KURTARILAMADI

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebek, daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Muhammet'in anne ve babasının vatandaşlık işlemleri için İzmir'e gittiği, bu nedenle yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Çiftin bebekleri Muhammet'i emanet ettikleri Rima Mana'nın ise hayvanlarına bakmaya gittiği sırada yangının çıktığı ileri sürüldü. Alevler itfaiyeciler tarafından 1,5 saatte söndürüldü, ev ise kullanılmaz hale geldi.

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Muhammet bebek, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir bebek
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