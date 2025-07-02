Potansiyelin az olduğu noktadan çok olan noktaya doğru akış sağlayan elektronlar, negatif kutuptan pozitif kutba doğru yönlenirler. Elektrik akımı bu elektron akışının tam tersi yönünde hareket eder. Elektriksel potansiyel fark nedeni ile elektronlarına hareket etmesi elektrik akımını meydana getirir. Elektrik akımı tıpkı aynı suyun yüksek bir bölgeden aşağı doğru akması gibi hareket eder. Yüksek elektrik potansiyeli olan noktadan düşük elektrik potansiyeli bulunan noktaya doğru akış gerçekleşir.

Elektrik direklerinde yer alan tellerde çoğu zaman kuşlar görünür. Bu tellere konan kuşlar elektrik akımından etkilenmez. Bir ya da birden fazla kuş tek bir telin üzerine konduğu zaman elektrik akımına maruz kalmazlar. Bu durumun nedenini anlayabilmek için öncelikli olarak elektrik akımının hangi durumlarda meydana geldiğini bilmek gerekir.

Katı iletken olan metal serbest ya da hareketli elektronlara sahip olur. Bu elektronların metalin kristal olan yarısına bağlı olmasına rağmen herhangi bir atom ile bağı bulunmaz. Elektronlar metal kafes içinde hareket etme açısından serbesttirler. Elektronları akımı oluşturan yük taşıyıcılar olarak görev üstlenirler. Metaller özellikle iletken olurlar. Nedeni ise metaller atomuna çok sıkı bir şekilde bağlı olmayan ve çok miktarda elektronlara sahip olunmasıdır.

Elektrik akımı ile oluşan yıldırım, şimşek, elektrik iletilmesi gibi durumlar maddelerin atomların etrafındaki serbest elektronların hareketlerinden meydana gelmektedir. Elektronlar eksi yüklüdür ve bu nedenle yük hareketine göre akım oluşur. Yük hareketi eksi kutuptan artı kutba doğru hareket eder.

Elektrik tellerindeki kuşları neden elektrik çarpmaz? Sebebi nedir?

Birini elektrik çarpabilmesi için o kişinin üzerinden elektrik akımı geçmesi gerekir. Elektrik akımı elektronların hareketi ile meydana gelir. Bu akım da her zaman yüksek olan potansiyelden düşük olan potansiyele doğru olur. Elektrik telleri genel olarak hava şartlarına karşı korunabilecekleri şekilde sarılıdır. Yalıtılmış teller dahi yıllar boyunca açık havada durarak bu özeliklerini yitirebilirler. Bir güç teline asla dokunulmamalıdır. Ancak kuşlar elektrik tellerine konduklarında elektrik akımına kapılmazlar.

Elektronlar bir telden çıkarak kuşun bedenine geçmediği için kuşlar elektrik akımına maruz kalmazlar. Kuşlar tek tel üzerinde tamamen güvende olurlar. Çünkü üzerlerinde elektron akmaz bu nedenle elektrik akımı da olmaz.

Kuşlar elektrik tellerine konduğu zaman herhangi bir zarar görmezler ve elektrik akımına kapılmazlar. Tek bir tel üzerine kondukları zaman kuşlar herhangi olumsuz bir durum yaşamaz. Çünkü kuşların kondukları tek bir telde potansiyel fark olmaz. Elektrik akımının bu şekilde kuşların vücudundan geçmesi mümkün olmaz. Bu durumun nedeni kuşun vücudunda yer alan direnç ile elektrik telinde olan direnç arasında fark bulunmasıdır. Kuşların bedenlerinde yer alan direnç çok daha fazla miktardadır.

Bir kuşa tek bir telin üzerine konduğu zaman akım yolu ile elektrik çarpması mümkün olmaz. Bunun tek yolu potansiyel farkı bulunan iki tele de aynı anda temas etmesi olabilir. Aksi takdirde kuşlar tek bir tel üzerinde durularken elektrik akımına kapılmazlar. Eğer bir kuş hem toprağa hem de elektrik teline temas ederse toprak ile tel arasında potansiyel bir fark meydana gelir. Böyle bir durumda kuş elektrik akımına maruz kalır ve çarpılır.