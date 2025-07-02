İletken bir malzemeden üretilen alüminyum teller şehirlerdeki elektrik tellerinde kullanılır. Elektrik kablolaması işleminin temel hedefi bir devrenin içinde ya da cihazların arasında elektrik gücü ya da elektrik sinyalleri üretebilmektir. Kablo elektrik enerjilerini taşıyan elektriksel işaretleri iletme görevini üstlenen iki elektrik cihazını birbirine elektriksel biçimde bağlayan bir araçtır. Bir ya da birden fazla damardan meydana gelir. Elektriksel olarak üretilmiştir.

Elektrik tellerinde aralara dizilmiş olan kırmızı beyaz renkte toplar birçok insanın dikkatini çeker. Bazı kişiler bu topların neden orada olduğunu ve ne işe yaradığını merak etmektedir. Hangi malzemeden üretildiği birçok kişi için merak konusu olan bu topların işlevleri aslında son derece önemlidir.

Daha çok havaalanlarına yakın olan bölgelerde ve yollarda yol üzerinde görülen üzerinden kablo çekilen göl, fiyord, nehir, demiryolu, inşaat alanı ya da boru hatlarında kullanılan elektrik direkleri üzerlerindeki toplarla dikkat çekmektedir. Bu topların işlevleri, kullanım amaçları bulunur ve ismi ikaz küresi olarak bilinir.

Elektrik tellerindeki toplar ne işe yarar, neden varlar?

Elektrik tellerindeki topların ismi ikaz küresi olarak geçmektedir. Kullanım alanları çeşitlilik gösterir. En çok kullanıldığı alanlar şunlardır:

Askeri üsler, polis istasyonları, alçak uçuş yapılan bölgelerin civarları, helikopter rotaları, demiryolu, inşaat alanları, boru hatları, nehir ve göl yakınları, vadiler, yollar.

İkaz küreleri, iki yarım küreden oluşur. Bir yarım küre beyaz diğer yarımküre ise kırmızı renkte olur. Temel ögeleri UV (Ultra Viyole) ışınlara ve ozona dayanıklı materyallerden yapılmaktadırlar. Özel kurulum mekanizmalar tek bir hat teknisyeninin kolay bir şekilde ikaz küresini iletken üzerine yerleştirmeye yardımcı olur ve olanak tanır.

Elektrik akımını, devreyi fiziki olarak kesmeden ölçebilmeyi sağlayan portatif ölçüm araçları akım klempleri olarak isimlendirilir. Bu cihazlar genel olarak elektrik kablolarının ya da iletkenin devresine mandal gibi tutturularak çalıştırılır. Çalışma prensipleri ise genel olarak elektromanyetik endüksiyona dayalıdır.

Klemp yapısı düzgün bir şekilde tasarlanmıştır ve cıvataların sıkılması nedeni ile küre materyalinden meydana gelen deformasyon engellenmiş olur. Paslanmaz çelik güvenlik plakası uygulaması bulunduğu için klemp kaybının önüne geçebilmek mümkün olmaktadır.

İkaz kürelerinin sahip olduğu yüksek rijidite, akustik özellikteki sesler ile birlikte iki küre arasındaki sesleri ve titreşim yorgunluğu sorunlarını havadan geçen iletken üzerindeki bütün kullanım süreleri boyunca önleyebilmek özelliğine sahiptir.

Yüksek gerilim hatlarına görülebilme özelliği veren özellikle alçak uçuş yapan pilotlar için renk seçiminin kırmızı beyaz olması da son derece önemlidir. Bu renklerin tercih edilmesi kürenin yer aldığı arka plana göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan dikkat çekici ve görülebilir olmasıdır. Bu nedenle de bazı ikaz topları farklı renklerde örnek olarak turuncu olabilmektedir.

İkaz küreleri yukarıdan geçen kuleye ait yıldırımdan koruma toprağının asma halatına eklenir. İki küre arası için olması gerektiği belirtilen mesafeler şu şekilde belirlenir:

Kürelerin çapı 600 milimetre ise aralarındaki uzaklık mesafesinin 30 metreden fazla olmaması gerekir.

Kürelerin çapı 800 milimetre ise aralarındaki mesafe uzaklığı 35 metreden fazla olmamalıdır.

Kürelerin çapı 1300 milimetreyi buluyorsa ikisinin arasındaki uzaklık ölçüsü 40 metreyi geçmemelidir.