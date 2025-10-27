HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Elektrikli araç bataryası nedir, nasıl çalışır?

İlk kez 19. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan elektrikli araçlar, bir ya da daha fazla elektrik motoru kullanarak çalışmaktadırlar. Araç dışı kaynaklardan elektrik toplayan bir sistem ile çalışabilen bu araçlar özel bir pil sistemi ile de çalışabilmektedir.

Elektrikli araç bataryası nedir, nasıl çalışır?
Ferhan Petek

Batarya, İtalyanca kökenli bir kelimedir ve farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılabilir. Elektrikli araçlar için de özel bataryalar üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu araçlar için üretilen elektrikli araç bataryalarının farklı özelliklere sahip farklı türleri bulunmaktadır.

Elektrikli araç bataryası nedir?

Tüm şarjlı cihazlar batarya ve pil yardımı ile kablosuz bir şekilde çalışabilmektedir. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi elektrikli araçlar da geleneksel olan araçlardan farklı olarak gaz ya da akaryakıt yerine şarj ile çalışmaktadır. Araç bataryası içinde depolanabilen şarj, kullanım sırasında elektrik motoruna aktarılır ve araç çok kolay bir sistem ile hareket eder.

Günümüzde çok etkin olarak kullanılan şarj teknolojisinin bir ürünü de elektrikli araç bataryalarıdır. Kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, grafen piller, lityum titanat piller, nikel metal hibrit piller, lityum demir fosfat piller, lityum sülfür piller, lityum iyon polimer piller elektrikli araçlarda kullanılan pil türlerinden bazılarıdır.

Elektrikli araç bataryası nasıl çalışır?

Bir lityum iyon ya da lion pil, enerjiyi depolamak için lityum iyonlarının tersine çevrilebilir indirgemesini kullanan şarj edilebilme özelliği bulunan bir pil türüdür. İlk kez icat edildiği 1912 yılında kullanıldığı bilinmektedir. Bu bataryalar elektrikli araçlarda kullanılmaktadır. Elektrikli araç bataryalarının çalışma prensibine göre lityum iyon pillerin bazı özellikleri ve elektrikli araçlarda kullanılma sebeplerinden bazıları şunlardır:

  • Ağırlığı ile orantılı olarak yüksek güç depolayabilir.
  • Yeniden doldurulabilme özelliği vardır.
  • Küçük bir hacme sahip olduğu için kolay taşınır.
  • Hafıza etkisi problemi olmadığından tam dolum ve kullanım gereksinimi yoktur.
  • Kullanım süresinin başlangıcı üretim tarihidir.
  • Zamana bağlı olarak güç kaybı oranı kullanıldığı ısı derecesine göre değişlik gösterebilmektedir.
  • Yüzde yüz tam doluma ulaşmadan da yüksek performans sağlayabilir.
  • Şarjı yüzde 80’e kadar hızlı dolar daha sonra ise yavaşlar.
  • Kilo başına saatte 150 watta kadar enerji sağlayabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anadolu’dan dünyaya yayılan şifa!Anadolu’dan dünyaya yayılan şifa!
Görüntüler Ankara'dan: Ellerinde palalarla saldırdılarGörüntüler Ankara'dan: Ellerinde palalarla saldırdılar

Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç pil batarya elektrikli elektrikli araba elektrikli otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Trump: "İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak"

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.