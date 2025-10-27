Elektrikli araç bataryası nedir, nasıl çalışır?

Batarya, İtalyanca kökenli bir kelimedir ve farklı alanlarda farklı anlamlarda kullanılabilir. Elektrikli araçlar için de özel bataryalar üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bu araçlar için üretilen elektrikli araç bataryalarının farklı özelliklere sahip farklı türleri bulunmaktadır.

Elektrikli araç bataryası nedir?

Tüm şarjlı cihazlar batarya ve pil yardımı ile kablosuz bir şekilde çalışabilmektedir. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar gibi elektrikli araçlar da geleneksel olan araçlardan farklı olarak gaz ya da akaryakıt yerine şarj ile çalışmaktadır. Araç bataryası içinde depolanabilen şarj, kullanım sırasında elektrik motoruna aktarılır ve araç çok kolay bir sistem ile hareket eder.

Günümüzde çok etkin olarak kullanılan şarj teknolojisinin bir ürünü de elektrikli araç bataryalarıdır. Kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, grafen piller, lityum titanat piller, nikel metal hibrit piller, lityum demir fosfat piller, lityum sülfür piller, lityum iyon polimer piller elektrikli araçlarda kullanılan pil türlerinden bazılarıdır.

Elektrikli araç bataryası nasıl çalışır?

Bir lityum iyon ya da lion pil, enerjiyi depolamak için lityum iyonlarının tersine çevrilebilir indirgemesini kullanan şarj edilebilme özelliği bulunan bir pil türüdür. İlk kez icat edildiği 1912 yılında kullanıldığı bilinmektedir. Bu bataryalar elektrikli araçlarda kullanılmaktadır. Elektrikli araç bataryalarının çalışma prensibine göre lityum iyon pillerin bazı özellikleri ve elektrikli araçlarda kullanılma sebeplerinden bazıları şunlardır: