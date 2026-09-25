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Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil olay yerinden kaçtı

Eskişehir’de elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.Olay, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil olay yerinden kaçtı

Eskişehir’de elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç bir erkek şahsın idaresindeki elektrikli bisiklet ile plakası bilinmeyen bir otomobil çarpıştı.

Yaşanan çarpışma sonucunda elektrikli bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, otomobil olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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