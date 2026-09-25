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Eskişehir’de yataktan düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Eskişehir’de evinde yataktan düşerek yaralanan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Eskişehir’de yataktan düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Eskişehir’de evinde yataktan düşerek yaralanan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Z. (80) evinde yataktan düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemeye göre yaşlı adamın ölümünün doğal sebeplerden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Tepebaşı
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